رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس محمود عباس خلال لقائه وزيرة الخارجية السويدية على أهمية الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

كما تناولت استقبال الدفعة الأولى من موافقات الهويات والجوازات الفلسطينية، وعددها 4 آلاف موافقة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة من العاهل المغربي والرئيس السوري وولي العهد الكويتي لمناسبة ذكرى المولد الشريف

- زلزال متوسط يضرب شرق "المتوسط"

- من ساحات الأقصى وباب العامود.. آلاف الحناجر تصدح بالسلام الوطني

- الرئيس يشدد على أهمية الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس

- الرئيس: لن نبقى صامتين للأبد أمام تعنت الاحتلال ورفضه الالتزام بالاتفاقات والخيارات ستبقى مفتوحة أمام شعبنا

- الأحمد: اجتماع موسع للقيادة في موعد أقصاه عشرة أيام

- نقل الأسير القواسمة للعناية المكثفة والأسبرين الأعرج وأبو هواش إلى المستشفى

- الشيخ: حصلنا على 4 آلاف موافقة للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني

- "الخارجية": الإعلان عن مكان المفقود السادس من مواطنينا في تركيا

"الأيام":

- إصابة وزير الأمن الداخلي الأميركي بـ"كورونا" رغم حصوله على جرعتي تطعيم

- الشيخ: 4 آلاف موافقة للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني

- عشرات الإصابات واعتقالات في ساحة باب العامود بالقدس

- الأسير القواسمة يواجه "احتمالية الوفاة المفاجئة" ونقل الأسيرين الأعرج وأبو هواش إلى المستشفى

- الرئيس: كل الخيارات مفتوحة للرد على رفض الاحتلال الالتزام بالاتفاقات

- مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار

- الرئيس يشدد على أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

- شعث: ضغوط إسرائيلية تحول دون افتتاح القنصلية الأمريكية بالقدس

"القدس":

- حسين الشيخ: استقبلنا الدفعة الأولى من موافقات الهويات والجوازات

- 9 وفيات و674 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- أبناء شعبنا يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف

- مستوطنون يشقون طريقا شمال غرب نابلس

- إخطارات في بيت سوريك والاستيلاء على جرافة ببلدة دوما

- خلال استقباله وفدا من ستوكهولم.. الرئيس: إسرائيل مصرة على مواصلة سياساتها الاستيطانية.. ووزيرة خارجية السويد تؤكد على حل الدولتين ودعم بلادها

- مركزية "فتح": آن الأوان لتحرك دولي فاعل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحتلالها لشعبنا وأرضه

- عودة يمنع بن غفير من الدخول لغرفة الأسير المضرب القواسمة