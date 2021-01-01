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مستوطنون يسرقون ثمار زيتون ومعدات زراعية من أراضي قريوت جنوب نابلس

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

سرق مستوطنون، اليوم الأربعاء، ثمار زيتون ومعدات زراعية من أراضي قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، بأن أهالي قريوت اكتشفوا أثناء وصولهم لأراضيهم القريبة من مستوطنة " شفوت راحيل" باختفاء معداتهم الزراعية التي تستخدم في قطف الزيتون، واعترضوا أحد المستوطنين كان يسرق ثمار الزيتون والمعدات.

يذكر ان المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق المزارعين منذ بدء موسم قطف ثمار الزيتون، والمتمثلة بالاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة معداتهم الزراعية.

#نابلس #مستوطنون #بلدة قريوت

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