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مكتب لبيد ينفي الموافقة على فتح القنصلية للفلسطينيين بالقدس

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب لبيد ينفي الموافقة على فتح القنصلية للفلسطينيين بالقدس



القدس المحتلة / سما /

نفت مصادر مقربة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في حديث مع صحيفة "معاريف" ما ورد في تقرير لصحيفة القدس الفلسطينية أن الولايات المتحدة تخطط لفتح القنصلية الدبلوماسية للفلسطينيين في شرقي القدس، إضافة إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى هناك.

 
وأكدت المصادر لمعاريف أنه لم يطرأ تغيير على الموضوع ولا يوجد اتفاق إسرائيلي على فتح القنصلية، فهذه هي أخبار كاذبة.
 
وبحسب مصدر أميركي مقرب من إدارة الرئيس جو بايدن تحدث إلى صحيفة القدس، من المتوقع أن تفتح القنصلية بالقدس أبوابها في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد فترة وجيزة من الموافقة على ميزانية الدولة في الكنيست.

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