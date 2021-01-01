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صرف دفعة مالية بقيمة 4000 شيكل لـ72 موظفاً متضرراً من العدوان الأخير على غزة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صرف دفعة مالية بقيمة 4000 شيكل لـ72 موظفاً متضرراً من العدوان الأخير على غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة اليوم الأربعاء، عن صرف دفعة مالية بقيمة 4000 شيكل لـ72 موظفاً متضرراً من العدوان الأخير عام 2021.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن ذلك يأتي "إلحاقًا للكشف الأول الذي تم الصرف فيه لعدد 250 موظف حسب تصنيف وزارة الأشغال لضرر المنازل (كلي, جزئي غير صالح للسكن)، بحيث تخصم من مستحقات الموظفين المتضررين". وأوضحت أنه سيتم الصرف اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 الساعة 10 صباحاً، عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع البريد.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في إطار التخفيف عن الموظفين، وبناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي.

#قطاع غزة #متضرري العدوان الاخير #وزارة المالية الفلسطينية

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