صرف دفعة مالية بقيمة 4000 شيكل لـ72 موظفاً متضرراً من العدوان الأخير على غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة اليوم الأربعاء، عن صرف دفعة مالية بقيمة 4000 شيكل لـ72 موظفاً متضرراً من العدوان الأخير عام 2021.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن ذلك يأتي "إلحاقًا للكشف الأول الذي تم الصرف فيه لعدد 250 موظف حسب تصنيف وزارة الأشغال لضرر المنازل (كلي, جزئي غير صالح للسكن)، بحيث تخصم من مستحقات الموظفين المتضررين". وأوضحت أنه سيتم الصرف اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 الساعة 10 صباحاً، عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع البريد.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في إطار التخفيف عن الموظفين، وبناءً على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي.