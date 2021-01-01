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الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار بعد ساعات من الإفراج عنه

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مواطنا على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات : إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن صلاح سليمان بشارات في قرية عاطوف، وطلبت من أحد أبنائه الاتصال به لتسليم نفسه، وذلك فور الإفراج عنه من معتقل "عوفر"، علما أنه كان معتقلا هو وأحد أبنائه منذ تسعة أيام.

وأضاف أن قوات الاحتلال بقيت في منزل المواطن حوالي أربع ساعات، واعتقلت زوجته واقتادتها إلى حاجز "الحمرا" العسكري، قبل أن تفرج عنها لاحقا، عند وصول زوجها للحاجز، واعتقاله مجددا.

#الاحتلال #الأغوار الشمالية

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