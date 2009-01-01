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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويسرق مصاغا ذهبيا وأموالا من الخليل

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، وسرقت مصاغا ذهبيا وأموالا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واعتقلت الشاب عدنان علي الهيموني، وسرقت مصاغا ذهبيا ومبلغا من المال يقدر بنحو 5 آلاف شيقل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال حسين الحروب (25 عاما)، من بلدة دير سامت.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ومزقت صور شهداء، وحطمت زجاج مركبات، وسلّمت بلاغات لأسرى محررين، لمراجعة مخابراتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على مبلغ مالي بقيمة الفي دينار أردني، و3 آلاف شيقل من منزل المواطن موسى أبو دية، واستولت على بطاقة هوية ورخصة قيادة وبطاقة ممغنطة لنجله تقي الدين.

يذكر أن أبو دية هو والد الأسير مضر، المحكوم بالسجن المؤبد وسبع سنوات، ومعتقل منذ عام 2009.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن آدم سالم اخليل في بيت أمر، وهو والد الأسير موسى المحكوم بالسجن المؤبد، وسرقت مبلغا ماليا (ألف شيقل)، كما اعتقلت الضابط في الدفاع المدني نائل يوسف القاضي (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله في البلدة المذكورة، وفتشته.

#الخليل #الاحتلال

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