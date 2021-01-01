بالأسماء.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، خلال حملة لها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، وعرف منهم:

1. الشيخ المحرر حسام حرب- سكاكا قرب سلفيت

2. زيد حسام حرب- سكاكا

3. محمد حرب- سكاكا

4. أيمن عدنان حرب- سكاكا

5. عبد الغني حرب- سكاكا

6. زهير حسين- سكاكا

7. مهمد سنير حامد- سلواد شرق رام الله

8. محمد شاهر حماد- سلواد

9. حمدي فريد حماد- سلواد

10. محمد أسامة بسيسو- سلواد

11. عماد علي نصار- سلواد

12. نائل يوسف القاضي- بيت أمر شمال الخليل

13. بلال حسين الحروب- دير سامت جنوب غرب الخليل

14. عدنان علي الهيموني- الخليل