المصادقة على تعيين نيديس سفيرًا لدى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الليلة الماضية، على تعيين توماس نيديس، سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن ذلك جاء ضمن سلسلة تعيينات خارجية وافقت عليها اللجنة، وستصادق عليها الهيئة العامة لمجلس الشيوخ.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن نيته تعيين نيديس كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل.

ومنذ دخول بايدن البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، بقيت السفارة في إسرائيل تدار بدون سفير، مثل العديد من البعثات الأميركية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ونيديس هو يهودي مثل أسلافه في المنصب ذاته، عمل كنائب لوزير الخارجية لإدارة الموارد، كما كان مسؤولًا عن الإشراف على المساعدات الأميركية والنشاط الدبلوماسي لها، وكان مرشحًا لمناصب عليا أخرى، ويعتبر مقربًا من رجال بايدن.

"القدس