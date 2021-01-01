الجريمة الثانية خلال 24 ساعة: قتيل في أم الفحم

القدس المحتلة / سما /

قتل شاب (26 عامًا)، صباح اليوم الأربعاء، وأصيب آخر، جراء إطلاق النار تجاههما من قبل مجهولين في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب الذي أعلن عن مقتله أصيب بجروح حرجة، وما أن وصل مستشفى هعيمك بالعفولة حتى أعلن عن وفاته.

إلى ذلك، وصلت للمكان قوات من الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

ويأتي ذلك، بعد نحو 24 ساعة من جريمة مقتل الشاب خليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما)، الذي قتل، فجر الثلاثاء في جريمة إطلاق نار عند جبل إسكندر في المدينة، عندما كان متوجها إلى مكان عمله.

وفقدت عائلة أبو جعو ستة أشخاص في جرائم قتل وإطلاق نار خلال أقل من عامين.

يذكر أنه سجلت 7 جرائم قتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري دون أن تفك رموز الجرائم.