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الطقس: أجواء خريفية باردة نسبيا

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية باردة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


الخميس 2021/10/21 أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق ألجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين،الرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

#حالة الطقس #طقس فلسطين

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