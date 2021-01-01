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إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بأم الفحم



أم الفحم/سما/

أصيب شابان بالعشرينيات من العمر من مدينة أم الفحم بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، فجر اليوم الأربعاء.

وتقلت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء جريمة إطلاق نار في أم الفحم، وعلى الفور هرع طاقم طبية للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة جدا والثاني بالمتوسطة، ونقلا على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمق" بالعفولة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، وصلت للمكان قوات من الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات.

ويأتي ذلك، بعد نحو 24 ساعة من جريمة مقتل الشاب خليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما)، الذي قتل، فجر الثلاثاء في جريمة إطلاق نار عند جبل إسكندر في المدينة، عندما كان متوجها إلى مكان عمله.

وفقدت عائلة أبو جعو ستة أشخاص في جرائم قتل وإطلاق نار خلال أقل من عامين.

يذكر أنه سجلت 7 جرائم قتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري دون أن تفك رموز الجرائم.

#جريمة اطلاق نار #أم الفحم

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