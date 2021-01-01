قناة عبرية: المتطرف بن غفير يقدم شكوى ضد عودة

القدس المحتلة/سما/

قدم عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الليلة الماضية، شكوى ضد رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، بعد أن منعه الأخير من دخول الغرفة التي يرقد فيها الأسير مقداد القواسمي، داخل مستشفى كابلان في رحوفوت، والذي يعاني من تدهور كبير في حالته الصحية بفعل إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن غفير قدم الشكوى ضد عودة لدى مركز الشرطة الإسرائيلية في القدس، متهمًا إياه بالاعتداء عليه وسوء السلوك في مكان عام.



وطلب بن غفير، محاكمة عودة بزعم أنه ارتكب “عملًا إجراميًا خطيرًا”.

وكان عودة منع بالأمس، المتطرف بن غفير من زيارة استفزازية حاول القيام بها لغرفة الأسير القواسمي، قبل أن يتدخل حراس أمن المستشفى ويفصلوا بينهما من أمام الغرفة.

وقال عودة، إن بن غفير جاء للمستشفى بهدف إيذاء الأسير القواسمي.

القدس