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الحرس الثوري الايراني يكشف عن دور استثنائي لقاسم سليماني

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 04:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الايراني يكشف عن دور استثنائي لقاسم سليماني



طهران/سما/

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، عن دور استثنائي لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح اللواء سلامي جاء خلال كلمة ألقاها في ملتقى "برنامج النهوض بقوات التعبئة (الباسيج)"، وذلك في حسينية ثار الله بمحافظة كرمان، التي تقع بوسط البلاد، وهو الملتقى الذي حضره عدد كبير من مسؤولي وقادة ومنتسبي قوات التعبئة الشعبية لدى تلك المحافظة.


وأكد اللواء حسين سلامي أن "الشهيد" قاسم سليماني قام بدور استثنائي خلَّف تأثيرات مدهشة وخالدة، عمد من خلالها على "استعادة كرامة المسلمين ومنع سطوة الكفار على المجتمع الإسلامي"، على حد قوله.

وذكر القائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه في حال تصنيف العمل الجهادي للجنرال سليماني حسب توقيته، يجب القول بأنه ضحى وجاهد دون كلل أو ملل، على مدى 20 عاما متواصلة، فقد كان حاضرا في الخط الأمامي للساحات الإسلامية كافة.

وشدد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني على أن قاسم سليماني جاهد بشكل استثنائي ومنقطع النظير، ومعاركه الحماسية في السهول والوديان والمرتفعات، وذكرياته وملاحمه ما تزال في المناطق الدانية والقاصية، ستبقى إلى الأبد.

يشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد اغتيل برفقة، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، و 8 من مرافقيهما، في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.

#الحرس الثوري الايراني #قاسم سليماني #حسين سلامي #قائد فيلق القدس

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