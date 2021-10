"الحب في زمن الفيضان".. هنديان ذهبا إلى زفافهما في طنجرة طبخ (فيديو)

المألوف هو أن يصل العرسان إلى حفلات الزفاف، وسط مظاهر الاحتفال والعناية، لكن رجلا هنديا ذهب مع عروسه إلى "يوم العمر"، في ظروف لا تخطر بالبال.



وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الزوجين الهنديين، ركبا طنجرة طبخ واسعة، وسط المياه التي غمرت الشارع، حتى يذهبا إلى الاحتفال بالزفاف في ولاية كيرلا، جنوبي البلد الآسيوي.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd