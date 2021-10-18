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"الحب في زمن الفيضان".. هنديان ذهبا إلى زفافهما في طنجرة طبخ (فيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الحب في زمن الفيضان".. هنديان ذهبا إلى زفافهما في طنجرة طبخ (فيديو)



وكالات/سما/

المألوف هو أن يصل العرسان إلى حفلات الزفاف، وسط مظاهر الاحتفال والعناية، لكن رجلا هنديا ذهب مع عروسه إلى "يوم العمر"، في ظروف لا تخطر بالبال.


وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الزوجين الهنديين، ركبا طنجرة طبخ واسعة، وسط المياه التي غمرت الشارع، حتى يذهبا إلى الاحتفال بالزفاف في ولاية كيرلا، جنوبي البلد الآسيوي.


وذكرت التقارير أن الزوجين جلبا الطنجرة الكبيرة من أحد المعابد الدينية التي تستخدمها عادة في تقديم الطعام، خلال احتفالات عارمة.

وحرصا الزوجان على الاحتفال بالزفاف رغم الفيضانات التي اجتاحت المنطقة وأسفرت عن مصرع 27 شخصا في مختلف مناطق الولاية.

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وتمكن العروس والعريس من الوصول سالمين إلى مكان إقامة الزفاف في معبد، لم يتعرض سوى لفيضان طفيف.

وعند الوصول إلى موقع الزفاف، تبادل العروس والعريس طوقين من الورود، جريا على عادة الهندوس.

ويعمل الزوجان، واسمهما آيكاش وآيشا واريا، في القطاع الصحي، وقالا إنهما رفضا تأجيل الزواج بسبب ظروف الطقس غير الملائمة على الإطلاق.

وجرى هذا الزواج بينما تواصلت مساعي السلطات من أجل إنقاذ ناجين وسط الدمار الذي خلفه الفيضان في ولاية كيرلا.


وذكرت السلطات المحلية أنها أجلت آلاف الأشخاص من المنطقة، بينما يجري تجهيز ما يقارب 100 مخيم لأجل استقبالهم، ريثما تتمكن المنطقة من تخطي الأزمة.

#الهند #حفل زفاف #صحيفة الغارديان

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