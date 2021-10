على طريقة "فاست آند فيريوس" سيارة جامحة ترهق الشرطة الأمريكية (فيديو)

لاحقت شرطة ولاية أتلانتا الأمريكية مجموعة من متسابقي الشوارع وهم يقومون بحركات انعطاف استعراضية خطرة في ساحة موقف للسيارات.

ورصدت عدسات المروحية التابعة لشرطة الولاية أحد السيارات ذات اللون الفاقع، حيث راوغ سائقها الخارج عن القانون سيارة الشرطة بكل حرفية، فطوراً ينعطف يميناً وتارةَ يساراً.

ووفرت المساحة الشاسعة للموقف هامش مناورة كبير للسائق الذي بدى من مهارات قيادته جلياً أنه مخضرم بمجال القيادة.

FAST & FURIOUS: Atlanta police swoop on a group of street racers doing burnouts in a parking lot. https://t.co/W5vqoFsLbk pic.twitter.com/TR3agcec2V