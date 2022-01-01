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السعودية: الملك سلمان يصدر 8 قرارات جديدة

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: الملك سلمان يصدر 8 قرارات جديدة



الرياض/سما/

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، 8 قرارات جديدة، بينها تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.


وعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطلع خلالها العاهل السعودي، أطلع خلالها مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية، التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء السعودي قد انتهى إلى:

1- تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الهندوراسي حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، ورفع النسخة النهائية الموقعة، بغرض استكمال الإجراءات النظامية.

2- تفويض وزير الإعلام بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين الجانبين، ورفع النسخة النهائية الموقعة، بهدف استكمال الإجراءات النظامية.

3- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات السعودية ونظيرتها السودانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

4- إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 130.

5- تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، يتعلق بتغليظ عقوبة المخالف لهذه النظام.

6- تعيين المهندس خليل بن إبراهيم الوطبان، ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط، في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

7- اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.

8- الموافقة على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة خبير نظامي أ، بالمرتبة الـ15، بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

#السعودية #الملك سلمان بن عبد العزيز #الرياض

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