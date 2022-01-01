أول شركة طيران في العالم تعلن التعامل بالـ"بيتكوين"

وكالات/سما/

أعلن رئيس السلفادور نجيب بو كيلة أن شركة الطيران المنخفض التكلفة "فولاري" ستقبل التعامل بالعملة الرقمية المشفرة "بتكوين"، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تخطو هذه الخطوة.

وقالت "فولاريس" في بيان لها إنها تعمل لإعطاء العملاء في البلد خيار الدفع بالعملة الرقمية عن خدمات في المطار.

واعتمدت السلفادور الشهر الماضي "بتكوين" كعملة قانونية.

وارتفعت عملة "البيتكوين"، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 63930 دولارا مساء الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل 2021.