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"قاتل هواتف هواوي" يحظى بشعبية كبيرة حول العالم (فيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 02:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"قاتل هواتف هواوي" يحظى بشعبية كبيرة حول العالم (فيديو)



وكالات/سما/

صنّف جهاز X70 Pro كواحد من أفضل هواتف أندرويد التي ظهرت العام الجاري، وحقق لـ vivo مبيعات ممتازة ومنافسة قوية لهواتف هواوي الحديثة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.3/73.2/8) ملم، وزنه 186 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا، ولها القدرة على التعامل مع تقنية +HDR10.


ويعمل الجهاز بنظام Android 11، ومعالج MediaTek Dimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بأربع عدسات بدقة (50+12+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.


وجهز الهاتف بتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4450 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

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