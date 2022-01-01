ترامب ينتقد "الموت الجميل" لوزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول

واشنطن/سما/

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسائل الإعلام في بلاده بسبب "تغطيتها الإيجابية جدا" لوفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول.



وقال ترامب في بيان "من الرائع أن أرى كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق والملف الذي أطلق عليه اسم أسلحة الدمار الشامل، يعامل خلال وفاته بشكل جميل من قبل وسائل الإعلام التي تنشر أخبار زائفة. أتمنى أن يحدث هذا لي يوما ما".

ووصف ترامب كولن باول بـ"الراينو كلاسيكي"، وهو اختصار باللغة الإنجليزية لعبارة "جمهوري بالاسم فقط لا الأفعال".

وأضاف: "لقد ارتكب باول الكثير من الأخطاء، ولكن على أية حال، ليرقد بسلام!".

وتوفي باول يوم الاثنين بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.