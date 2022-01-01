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ميسي ومبابي يقودان سان جيرمان لتجاوز لايبزيغ في دوري الأبطال (فيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ومبابي يقودان سان جيرمان لتجاوز لايبزيغ في دوري الأبطال (فيديو)



وكالات/سما/

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه لايبزيغ الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، ورد لايبزيغ بهدفين متتاليين حملا توقيع البرتغالي أندريه سيلفا والفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقتين 28 و57 على التوالي.

وفي الدقيقة الـ67 عادل سان جيرمان النتيجة عن طريق نجمه ليونيل ميسي، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الـ74 من ركلة جزاء.

وأضاع مبابي فرصة زيادة غلة الأهداف عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.


وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط واستعاد صدارة المجموعة الأولى من مانشستر سيتي (6 نقاط) الذي تغلب في وقت سابق اليوم بنتيجة 5-1 على كلوب بروج البلجيكي صاحب المركز الثالث (4 نقاط).

في المقابل، بقي رصيد لايبزيغ خاليا من النقاط في قاع الترتيب.

#ليونيل ميسي #كيليان مبابي #لايزبيغ #دوري أبطال أوروبا #كرة القدم

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