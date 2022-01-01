  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زوجان فلسطينيان يعيدان تدوير المخلفات الورقية إلى لوحات للرسم (صور وفيديو)

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجان فلسطينيان يعيدان تدوير المخلفات الورقية إلى لوحات للرسم (صور وفيديو)



غزة/سما/

 في ورشة صغيرة في قطاع غزة يعيد زوجان فلسطينيان تدوير المخلفات الورقية من أجل صنع لوحات رسم صديقة للبيئة في إطار مشروع عمل جديد خاص بهما.
فنتيجة لانزعاجها من أكوام الورق التي تستخدمها في المسودات والكتابة والتعليم فكرت هدى ثابت، مؤسسة مشروع تدوير المخلفات الورقية وتحويلها للوحات رسم، في طرق بديلة لاستخدام تلك المخلفات.


واستطاعت هدى إقامة مشروع بإمكانيات بسيطة وبدائية لإنتاج اللوحات بجودة عالية ونادرة من نوعها في غزة.


واعتمدت على وجود الكثير من المسودات الورقية في مكتبها، لا سيما وأنها تهوى كتابة قصص الأطفال وتدرب الأطفال على كتابة القصص حيث تحتاج إلى الكثير من الورق لكي تستخدمه كمسودات حتى تصل إلى المرحلة النهائية بطباعة الشكل النهائي للقصة. من هنا فكرت في كيفية الاستفادة من تلك المخلفات المتراكمة، وجاءت فكرة تدوير المخلفات الورقية وتحويلها إلى لوحات فنية يستخدمها الرسامون.


ورأت هدى أن إعادة تدوير الورق هي أفضل حل، ليس فقط لفوائدها البيئية، لكن أيضا لمحدودية الموارد المتاحة في القطاع.
فالهدف الرئيسي من إعادة التدوير هو منع تلوث التربة والحفاظ على البيئة والاستفادة قدر المستطاع من تلك المخلفات.


وقالت « من شئ بسيط وبمعدات بدائية جدا استطعنا إعادة تدوير مخلفات ورقية وإنتاج ألواح فنية رائعة».


وتمر عملية إعادة تدوير المخلفات الورقية بأكثر من مرحلة كي تصل إلى المنتج النهائي، منها عملية فرم الأوراق عن طريق الخلاط الكهربائي، ومن ثم نقعها في الماء لعدة ساعات، وبعد ذلك يتم تصفيتها بواسطة المنخل.


وتوضح هدى ذلك قائلة «آخر مرحلة من مراحل إعادة تدوير هذه المخلفات الورقية هي مرحلة فحص الجودة، وتتم عن طريق فنانين لهم دراية بالألوان والرسم».
وقالت الفنانة الفلسطينية هديل رضوان، التي فحصت اللوحات «جئت هنا لأجرب لوحات جديدة صديقة للبيئة وجدت أنها رائعة جدا سواء للمبتدئين أو للمحترفين. بحيث إنه تمت إعادة تدويرها من ورق كان يمكن أن يلوث البيئة، انها جميلة جدا في الدمج والألوان وطريقة الرسم عليها». وأضافت «كانت كيفية الرسم عليها رائعة جدا حيث إن طريقة دمج الألوان عليها كانت سهلة ووضوح الألوان كان رائعا، وطريقة الرسم عليها بالفرشاة، كانت رائعة».

و  تعيد نساء فلسطينيات تدوير الورق المستعمل ويستخدمنه في إنشاء لوحات فنية كجزء من مشروع تجاري جديد في وسط قطاع غزة.

ويعيش القطاع في ظل حصار تفرضه السلطات الإسرائيلية، مما يدفع الغزيين إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل كسب الرزق



=

==

====

#غزة #المخلفات الورقية #البيئة #المحافظة على البيئة

الأكثر قراءة اليوم

العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين في ساحل بحر حيفا (صور)

الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..

لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان فلسطين

أولمرت يهاجم نتنياهو: بهذه الطريقة يجب أن تتعامل إسرائيل مع ملف الجنود الأسرى

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس: سياسات الاحتلال ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

واللا: اتفاق مصري اسرائيلي بشأن معبر رفح..

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

القبة

في إعقاب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يسعى لبدء استخدام الليزر لاعتراض مقذوفات في 2022

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية