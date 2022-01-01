  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار



القدس المحتلة/سما/

 تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة، بسحب ما جاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء امس الثلاثاء.
وأفاد التقرير بأن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، يدفع باتجاه تميرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.

ويعتزم إلكين طرح المخطط لمصادقة الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب التقرير.


ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن.

وأشارت القناة إلى أن المخطط لا يتضمن بناء مستوطنات جديدة وإنما توسيع المستوطنات القائمة.


يشار الى ان المراقبين يرون في هذا المخطط مقدمة لضم منطقة الاغوار خاصة وان دولة الاحتلال اعلنت مرارا بانها تعتزم ضمها اليها وتعتبرها حدودها مع الاردن. وتشكل منطقة الاغوار 65 % من اراضي الضفة الغربية المحتلة، و هاذا يعني اصرار اسرائيل مواصلة احتلالها للضفة ومنع اقامة دولة فلسطبنية وفق حل الدولتين.

#الأغوار #هيئة البث الاسرائيلية #زئيف الكين #الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين في ساحل بحر حيفا (صور)

الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..

لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان فلسطين

أولمرت يهاجم نتنياهو: بهذه الطريقة يجب أن تتعامل إسرائيل مع ملف الجنود الأسرى

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس: سياسات الاحتلال ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

واللا: اتفاق مصري اسرائيلي بشأن معبر رفح..

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

القبة

في إعقاب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يسعى لبدء استخدام الليزر لاعتراض مقذوفات في 2022

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية