مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار

القدس المحتلة/سما/

تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة، بسحب ما جاء في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء امس الثلاثاء.

وأفاد التقرير بأن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، يدفع باتجاه تميرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.

ويعتزم إلكين طرح المخطط لمصادقة الحكومة خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب التقرير.



ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن.

وأشارت القناة إلى أن المخطط لا يتضمن بناء مستوطنات جديدة وإنما توسيع المستوطنات القائمة.



يشار الى ان المراقبين يرون في هذا المخطط مقدمة لضم منطقة الاغوار خاصة وان دولة الاحتلال اعلنت مرارا بانها تعتزم ضمها اليها وتعتبرها حدودها مع الاردن. وتشكل منطقة الاغوار 65 % من اراضي الضفة الغربية المحتلة، و هاذا يعني اصرار اسرائيل مواصلة احتلالها للضفة ومنع اقامة دولة فلسطبنية وفق حل الدولتين.