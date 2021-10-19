العثور على الطفلة المختفية نوف القحطاني

الرياض/سما/

أعلنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض عثورها على الطفلة المفقودة نوف القحطاني، التي غابت صباح الثلاثاء عقب خروجها من منزلها لرمي النفايات.

وأفاد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغا عن تغيب مواطنة، مضيفا أنه وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في مدينة الرياض وهي بصحة جيدة.



وأشار الكريديس إلى أن السلطات استكملت الإجراءات النظامية الأولية كافة بعد الحادث.

وكان مغردون أطلقوا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسم #المفقودة_نوف_القحطاني مناشدين من رآها أو لديه أي معلومات أن يتواصل مع عائلتها.