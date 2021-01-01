إصابة مستوطنان وجندي من جيش الاحتلال في الضفة والقدس

القدس المحتلة/سما/

أصيب مستوطنان اثنان وجندي إسرائيلي في مواجهات اندلعت في كل من القدس المحتلة والخليل بالضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

وذكرت مصادر عبرية أن إصابتين وقعتا في صفوف المستوطنين بعد بعد رشق شبّان حافلةً للمستوطنين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.



اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، 13 فلسطينياً وأصابت 60 آخرين، بينهم نساء وأطفال، عقب تفريق الفلسطينيين من منطقة باب العامود.

وأفاد موقع القسطل أن فرق الكشافة المقدسية، قدّمت عروضها ظهر اليوم في شوارع القدس وصولاً إلى باب العامود؛ احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، مروراً بالبلدة القديمة باتجاه المسجد الأقصى المبارك.

وتجمع الفلسطينيون عند درجات باب العامود ومحيطه، لمشاهدة فرق الكشافة، وبعد مغادرتها المكان، حصلت مناوشات بين شرطة الاحتلال والشبان.

وأشار إلى حصول عمليات كر وفر في باب العامود أطلقت خلالها شرطة الاحتلال قنابل الصوت، وفرّقت المتواجدين بالمياه العادمة، والكلاب البوليسية، واعتدت عليهم بالهراوات.

وأفاد مدير جمعية الأمل للخدمات الصحية عبد المجيد أبو سنينة لـ القسطل أن الاحتلال أصاب 60 فلسطينياً من بينهم أطفال ونساء.