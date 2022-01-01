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الهلال السعودي يفوز على النصر و يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال السعودي يفوز على النصر و يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)



الرياض/سما/

تغلب الهلال على النصر بنتيجة 2-1 في "الديربي السعودي" الذي جمعهما على ملعب "مرسول بارك" في الرياض اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح الهلال التسجيل عن طريق نجمه المالي موسى ماريغا في الدقيقة الـ17.


وتلقى النصر ضربة قوية بطرد لاعبه علي لاجامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عقب تدخله بشكل عنيف على قدم ماريغا.

ورغم النقص العددي تمكن النصر من تعديل النتيجة بعد 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا.


وفي الدقيقة الـ71 عاد الهلال للتقدم عن طريق نجمه سالم الدوسري الذي سجل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز "الزعيم" بنتيجة 2-1.


وبهذا الفوز، حجز الهلال مقعده في نهائي البطولة القارية منتظرا منافسه الذي سيتحدد بعد نهاية مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء فريقين من كوريا الجنوبية هما أولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز.

#الهلال السعودي #دوري أبطال اسيا #كرة القدم

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