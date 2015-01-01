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تحطم طائرة مدنية خلال الإقلاع بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحطم طائرة مدنية خلال الإقلاع بولاية تكساس الأمريكية (فيديو)



تكساس/سما/

أفادت شبكة "سي أن أن" بإصابة راكبين من أصل 21 في حادث تحطم طائرة مدنية في مقاطعة والر بولاية تكساس الأمريكية.

وقال مسؤولون للشبكة إن "الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بوسطن، وكان على متنها 21 شخصا"، مشيرين إلى أن "الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار هيوستن".

وقال قاضي مقاطعة والر تراي دوهون في منشور على صفحته عبر "فيسبوك" إنه "تم نقل جميع الركاب وطاقم الطائرة بأمان، فيما أصيب راكب واحد على الأقل".

وأضاف أن "المعلومات التي لدينا في هذا الوقت تشير إلى أن الطائرة لم تصل إلى مستوى مرتفع في نهاية المدرج، ومن ثم اشتعلت النيران فيها".

وأشار إلى أن "أحد الراكبين أكد أنه يعاني من آلام في الظهر جراء الحادث".


وقال المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس الرقيب ستيفن وودارد، الذي كان في موقع الحادث إن "شخصا آخر يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى".

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