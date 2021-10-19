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شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى أتليتكو مدريد



وكالات/سما/

افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي باب التسجيل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة توغل "الفرعون" المصري في منطقة جزاء أصحاب الأرض متلاعبا بأربعة لاعبين وسدد الكرة قوية ارتطمت بقدم زميله جيمس ميلنر وتابعت طريقها إلى الشباك.

وأضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ13، قبل أن يعادل الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو النتيجة بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين 20 و34.

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