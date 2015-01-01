  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع المصري يتفقد تشكيلا من الجيش الثاني الميداني بعد تزويده بـ"أحدث النظم القتالية"

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع المصري يتفقد تشكيلا من الجيش الثاني الميداني بعد تزويده بـ"أحدث النظم القتالية"



القاهرة /سما/

شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثه وفقا لأحدث النظم القتالية.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ جميع المهام القتالية التي توكل إليه.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها، سواء فى مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التي تتم بكافة المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية.

وطالب وزير الدفاع المصري بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

#الجيش المصري #مصر

الأكثر قراءة اليوم

العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين في ساحل بحر حيفا (صور)

الاحتلال يقرر إغلاق عددًا من المواقع والطرق في غلاف غزة وصحيفة تكشف السبب..

لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمسلحين

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني بتهمة "المس بالأمن الوطني" (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس: سياسات الاحتلال ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

واللا: اتفاق مصري اسرائيلي بشأن معبر رفح..

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

القبة

في إعقاب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يسعى لبدء استخدام الليزر لاعتراض مقذوفات في 2022

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية