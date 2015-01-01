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حرس الحدود الإيراني: تحرّك "داعش" في المناطق الحدودية سيكون بمثابة زوالهم العاجل

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرس الحدود الإيراني: تحرّك "داعش" في المناطق الحدودية سيكون بمثابة زوالهم العاجل



طهران /سما/

أكّد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد احمد علي كودرزي، أن إيران تعتبر وجود عناصر "داعش" في المناطق الحدودية خطراً أحمر؛ وأن "حرس الحدود الايراني لن يسمح لفلول الدواعش والسلفيين الاقتراب من حدود البلاد". 

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال حفل تخريج قوات حرس الحدود بمحافظة خراسان، قال كودرزي إن "تحرك داعش الارهابي في المناطق الحدودية سيكون بمثابة زوالهم العاجل، ونحن سندفع هذه التهديدات بفضل قواتنا البطلة المنتشرة في كافة الحدود الإيرانية". 

وكشف قائد قوات حرس الحدود، أن "الأعداء سخّروا اموالاً طائلة من أجل القضاء على الاسلام"، مؤكّداً أن قوات حرس الحدود على أتم الجهوزية لمواجهة التحركات الشريرة"، وأضاف: "لن تسمح لتنفيذ عمليات التجسس في المناطق الحدودية اطلاقاً". 

 كودرزي أوضح أنه و"بالرغم من كافة التهديدات الراهنة، لكن الأمن مستتب بنحو مطلوب على صعيد الحدود".

وفي السياق، أكّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن عدم القضاء على داعش في أفغانستان سيعرّض دول الجوار إلى مخاطر.

وطالب في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أمس الإثنين، حكام أفغانستان بالتصدي لتنظيم داعش.

#حرس الحدود الإيراني #ايران #داعش #احمد علي كودرزي

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