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جنين: وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: وقفة دعم وإسناد للحركة الأسيرة



جنين /سما/

نظمت القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات مخيم جنين، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد ودعم للأسرى الستة المضربين عن الطعام، والأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم في سجون الاحتلال، ويتعرضون لسياسة القمع والعزل، وكذلك مع الحركة الأسيرة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى، ولافتات تندد بإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى والمضربين، وصور لأسرى نفق الحرية، ورددوا هتافات تطالب بتبييض السجون، وشعارات تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأكد ضياء أبو وعد في كلمة حركة فتح، وقوف المؤسسات وفصائل العمل الوطني والإسلامي وكافة مكونات شعبنا صفا واحدا لدعم صمود الأسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية من سجون الاحتلال، مطالبا كافة المؤسسات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة القمع التي تنتهجها بحق الحركة الأسيرة، وإلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، وأسرى نفق الحرية والعمل على إطلاق سراحهم.

فيما طالب الأسير المحرر أسامة حروب في كلمة فصائل العمل الوطني والإسلامي، كافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية الوقوف الى جانب شعبنا جراء العدوان المستمر عليه من قبل سلطات الاحتلال، وخاصة على الحركة الأسيرة، مؤكدا أنه لن يكون أمن واستقرار دون تبييض السجون، وداعيا الى بذل مزيد من الحراك والتضامن نصرة لأسرانا.

وأعلن أبو وعد عن تنظيم سلسلة فعاليات نصرة لأسرانا ابتداء من يوم غد، يتخللها نصب خيمة تضامن مع الأسرى في جنين.

#القوى الوطنية والإسلامية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #وقفة دعم وإسناد

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