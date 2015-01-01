الهباش يبحث مع رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا التعاون والتنسيق المشترك

رام الله /سما/

بحث الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع السيدة زارا محمد رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والرسمية والشعبية الفلسطينية والمجلس الإسلامي الذي يضم اكثر ٦٠٠ مؤسسة في بريطانيا .

وقدم الهباش خلال اللقاء الذي جمعهما عبر تقنية زووم التهنئة للسيدة زارا محمد كونها أول امرأة تتولى منصب رئاسة المجلس متمنياً لها التوفيق والنجاح وان تقود المجلس لما فيه الخير للمسلمين في بريطانيا، مقدماً لها دعوة رسمية لزيارة دولة فلسطين مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك .

من جانبها شكرت السيدة زارا محمد الهباش على الدعوة مؤكدة انها سوف تعمل على تلبيتها في القريب العاجل ، واضافت ان القضية الفلسطينية وقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية المسلمين جميعاً.

وطالبت رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا كافة المؤسسات العاملة في العالم الإسلامي وفي أوروبا والولايات المتحدة لحشد الطاقات وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية الحقيقية لما يجري في الأرض المحتلة وتعرية دولة الاحتلال وفضح جرائمه أمام الرأي العام العالمي وصناع القرار في الغرب .