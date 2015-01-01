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المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ



القدس المحتلة /سما/

أصيب 17 فلسطينيا واعتقل 22 على الأقل، خلال اعتداءات عناصر شرطة الاحتلال على المحتفلين بذكرى المولد النبوي، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 17 إصابة، تسببت بها الأعيرة المطاطية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت التي أطلقتها شرطة الاحتلال والاعتداءات بالضرب على المقدسيين، خلال مواجهات وقعت في ساحة باب العامود.

وذكرت الجمعية أنه تم نقل 10 مصابين إلى المستشفى، فيما عولجت 7 حالات ميدانيًا.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت على مقدسيين، تجمعوا في منطقة باب العامود، لمشاهدة عروض فرق كشافة، كانت تجوب شوارع القدس، احتفالا بالمولد النبوي.

وأضاف الشهود أن فرق الكشافة، كانت قد عزفت النشيد الوطني الفلسطيني، في ساحة باب العامود.

واستدعت شرطة الاحتلال سيارة رش المياه العادمة، لإجبار المقدسيين على إخلاء ساحة باب العامود.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتفلوا الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي، في المسجد الأقصى.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال اعتدت على المقدسيين المتواجدين في محيط باب العامود وعلى زوار القدس المتوجهين إلى المسجد الأقصى، في محاولة لمنع وصولهم إلى المسجد ومنع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي التي أقيمت في باحات الأقصى.

ونظمت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، احتفالات في باحات الأقصى، شملت دروسا ومواعظ دينية ومدائح نبوية، وتوزيع الحلوى، وقراءة القرآن والأناشيد الدينية.

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