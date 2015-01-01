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نائب أردني يطالب البرلمان العربي بالعمل على تحقيق دعم عالمي لقضية الأسرى

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أردني يطالب البرلمان العربي بالعمل على تحقيق دعم عالمي لقضية الأسرى



عمان /سما/

طالب النائب الأردني، عضو البرلمان العربي خليل عطية، بالعمل على تحقيق دعم عالمي لقضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عطية في مداخلة له أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم الثلاثاء، أطالب تضمين تقرير اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حيث يقبع ما يزيد عن ٦٠٠ أسير يعانون من أمراض مزمنة وأرهقهم الاعتقال.

وأضاف: إنه وفق اتفاقيات جنيف فإنه يجب على سلطات الاحتلال أن تقوم بفحوصات دوريه شامله للأسرى بشكل عام وخاصة المضربين عن الطعام، كون ظروف اعتقالهم لم تبنى على أي حكم فيجب دعمهم.

وطالب عطية من البرلمان العربي مخاطبة المنظمات الدولية ووضع العالم بحقيقه ما يجري في سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من عمليات تعذيب ممنهجة ترقى لجرائم الحرب والارهاب.

كما طالب بالعمل مع المنظمات الدولية للإفراج عن الاسرى الفلسطينيين وخاصة المضربين عن الطعام، ومنهم: كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، ورايق بشارات، وشادي أبو عكر، والاسرى المعتقلين إداريا.

#البرلمان العربي #النائب خليل عطية #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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