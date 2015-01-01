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مطالبات بفرض الامن وبسط النظام في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات بفرض الامن وبسط النظام في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل



الخليل /سما/

طالب وجهاء العائلات في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ، بفرض الامن وبسط النظام في المنطقة، ومساعدة الاهالي في التخلص من الظواهر السلبية التي تنغص حياتهم. وأكدوا على ان العائلات سترفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون، مع التشديد على أهمية الاحتكام للقانون والقضاء في النزاعات وفض الخصومات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان آل غيث في المنطقة الجنوبية، بحضور رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة ونائبه المهندس يوسف الجعبري، وبحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وعدد من اعضاء الغرفة، ولفيف من ممثلي عائلات المنطقة.

واوضح رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي القيادي في حركة فتح لافي غيث، هذا الاجتماع الموسع، جاء لتدارس الاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصادية، وتأثير الحملة التي قامت بها الاجهزة الامنية نهاية الاسبوع الماضي ومطلع هذا الاسبوع والتي كان لها اثر كبير في نفوس الاهالي في المنطقة الجنوبية المتعطشين لوجود القانون وبسط النظام.

وقال غيث:" وقد أكد الحضور، على ضرورة وجود قوى الأمن بشكل دائم، والقضاء على ظاهرة الفلتان الامني وانتشار السلاح، وتفعيل منظومة القضاء، وزيادة عدد أعضاء النيابة العامة والقضاة في المحاكم، وتسريع اجراءات المحاكمات".

#الخليل #الرئيس عباس

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