تقرير: الوسيط الأمريكي الجديد في مفاوضات ترسيم الحدود يصل إلى لبنان

بيروت /سما/

ذكرت مصادر إعلامية، أن الوسيط الأمريكي الجديد في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، وصل اليوم الثلاثاء إلى بيروت.

وأفادت قناة RT الروسية، بأن هوخشتاين وصل إلى العاصمة اللبنانية بعد ظهر اليوم على رأس وفد أمريكي في إطار الوساطة الأمريكية في المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية سابقا أن "هوخشتاين سيسعى لإعادة إحياء المسار التفاوضي البحري، ليس من خلال إعادة المفاوضين من الجانبين إلى طاولة الناقورة، بل من خلال جولات مكوكيّة سيقوم بها، متنقلا بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، لينقل وجهتي النظر".

واستبدلت الولايات المتحدة أواخر سبتمبر وسيطها في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، جون ديروشيه، بهوخشتاين، وهو المستشار السابق للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في مجال الطاقة الدولية.

وأثار هذا الإجراء استياء في لبنان حيث وصف بأنه انتهاك للحياد علما بأن هوخشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش إسرائيل بين العامين 1992 و1995.