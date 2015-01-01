"التربية" تفتتح مركز بيت لحم التعلمي الإبداعي بدعم إيطالي

بيت لحم / سما /

افتتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، مركز بيت لحم التعلمي الإبداعي لإعادة استخدام مخلفات البيئة؛ بدعم من مؤسسة "متطوعون في العالم"RTM وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

جاء ذلك خلال فعالية رسمية، شارك فيها؛ محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والقنصل الإيطالي العام جوزيبي فيديلي، وممثل وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، والوكيل المساعد، مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون جوليلمو جوردانو، وممثلة مؤسسة RTM في فلسطين ومنسقة المشاريع آنا تولدو، ومدير عام الصحة المدرسية إيهاب شكري، ومدير عام تربية بيت لحم نسرين عمرو، وبحضور ممثلين عن الأسرة التربوية والشركاء والمؤسسات الوطنية والدولية.

وأكد حميد أهمية هذا المركز الذي يأتي تتويجاً لشراكة قوية بين فلسطين وإيطاليا، ويقدم نموذجاً حياً لهذه العلاقة التاريخية، داعياً إلى الاستثمار في التعليم والبناء على هذه الإنجازات التي تشكل مرتكزاً لتدعيم الدولة الفلسطينية المستقبلية.

من جانبه، أكد القنصل الإيطالي أهمية هذا المركز ومكانته الثقافية والتعليمية؛ حيث يعد مركزاً ليس فقط لإعادة الاستخدام؛ بل يؤسس لفكر نحو التخلص من مصطلح نفايات وتحويلها لموارد تعليمية مهمة، معبراً عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين إيطاليا وفلسطين في عديد القطاعات وفي مقدمتها التعليم.

بدوره، أشار زيد إلى فكرة المركز الريادية؛ إذ يدعم الأطفال وينمي لديهم روح الانتماء للأرض والوطن ويعزز لديهم معنى المواطنة المسؤولة، واكتشاف المعرفة والحصول عليها بطرق عالمية جديدة خصوصاً في ظل الظروف التي يعاني منها أطفال فلسطين؛ نتيجة ممارسات الاحتلال، مثمناً دعم إيطاليا وشراكتها مع وزارة التربية منذ أعوام ومساهمتها في دعم مثل هذه المشاريع الريادية.

وتحدث جوردانو عن المركز واصفاً إياه بالمحفز والمثير للاهتمام؛ كمورد تعليمي يوظف بشكل إبداعي ويشجع على الاكتشاف واحترام القيم والحفاظ على الفضاء العام والأشياء المحيطة؛ فيما ألقى نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا كلمة رحب فيها بالحضور، وثمن فيها الدعم الإيطالي لفلسطين وتحديداً القطاع التعليمي في بيت لحم.

وفي كلمتها الترحيبية، أشادت عمرو بدور الوكالة الإيطالية الداعمة للمشروع النوعي والمهم في المحافظة، كما شكرت كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع الحيوي، فيما تحدثت تولدو عن أهمية المشروع وهو جسر بين المجتمع والتعليم؛ وكذلك يربط بين إيطاليا وفلسطين؛ نظراً لدلالاته ومعانيه الثقافية والتربوية.

وتضمن الحفل، تقديم عرض تعريفي حول المركز قدمته منسقته صفيناز العجوري، وقامت ميسرة المركز إكرام عدوان بالتعريف بمساحات المركز وآلية العمل فيه وتوضيح أهمية المواد وتسليط الضوء عليها بطريقة جذابة، كما تم زيارة مرافق روضة أطفال بيت لحم الحكومية، وتكريم الشركاء والمؤسسات الداعمة، وعرض دبكة شعبية لفرقة مدرسة بنات العودة الثانوية.