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نادي الأسير: نقل الأسير القواسمة للعناية المكثفة والأسيرين الأعرج وأبو هواش إلى المستشفى

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: نقل الأسير القواسمة للعناية المكثفة والأسيرين الأعرج وأبو هواش إلى المستشفى



رام الله / سما /

 أكّد محامي نادي الأسير جواد بولس، أنّه تم نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، والمحتجز في مستشفى "كابلان" إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، الحرج أصلًا.

كما نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يومًا، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يومًا من سجن "عيادة الرملة" إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسير القواسمة، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، كما أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبي، ما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في الدماغ.

يُشار إلى أنّ الأسرى الثلاثة هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.

#جواد بولس #لأسير مقداد القواسمة #اضراب عن الطعام #مستشفى كابلان #الاسير علاء الأعرج

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