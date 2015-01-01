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اشتية: الاستيطان ومخلفاته أكبر التحديات التي تواجه البيئة الفلسطينية

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الاستيطان ومخلفاته أكبر التحديات التي تواجه البيئة الفلسطينية



رام الله / سما /

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، من القنصل البريطاني العام في القدس السيدة ديان كورنر، تقريراً ممولاً من المملكة المتحدة حول السياسة المتعلقة بتغير المناخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء: "نقدر هذا التقرير الهام الذي يأتي في إطار التحضيرات لعقد مؤتمر المناخ في غلاسكو".

وأضاف: "أكبر تحدي تواجهه البيئة الفلسطينية هو الاستيطان ومخلفاته، وإسرائيل تستمر في سيطرتها على مصادرنا الطبيعية وتمنع الوصول الى أراضينا خلف الجدار، والاسوأ من ذلك ان إسرائيل تستخدم أراضينا كمكب للنفايات الصلبة والكيماوية والالكترونية، إضافة الى اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي لصالح بناء المستوطنات والتوسع الاستيطاني".

وتابع: "فلسطين لا تساهم بالتلوث البيئي في العالم، على العكس بيئتنا تتلوث من الاحتلال"، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس، وقع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والبيئة، ونحن نلتزم بهذا الجهد العالمي الذي يهدف الى تخفيف حدة الانبعاثات من جهة والحفاظ على بيئة نظيفة وخضراء من جهة أخرى".

من جانبها، قالت القنصل البريطاني العام: "هذا التقرير يركز على التأثيرات الاقتصادية على التغير المناخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على الصعوبات التي يسببها الاحتلال وأهمية ضمان قدرة الفلسطينيين على استخدام الموارد في الأراضي المحتلة (خاصة المياه والأراضي) لمواجهة تحديات المناخ، وأن يساهم في التحضير لمشاركة فلسطين في مؤتمر المناخ ورسم السياسات المستقبلية حول هذا الموضوع".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الاستيطان #الاراضي الفلسطينية #حل الدولتين

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