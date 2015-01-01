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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصيب العشرات بجروح بمواجهات مستمرة في باب العامود



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا، وأصابت العشرات بجروح خلال عدوانها المتواصل على المارة قرب باب العامود أحد الأبواب الرئيسة للقدس المحتلة والمؤدي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يحتفل المقدسيون ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأفاد شهود عيان: إن قوات الاحتلال على مدار الساعات الماضية اعتدت على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود وزوار القدس الذاهبين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد الاقصى المبارك.

وقالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت 11 مقدسيا خلال اعتدائها على المقدسيين وزوار مدينة القدس المحتلة قرب باب العامود وفي شارع السلطان سليمان وفي حي المصرارة قرب باب العامود.

#قوات الاحتلال #اعتقال #الانتهاكات الإسرائيلية #القدس

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