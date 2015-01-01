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الجهاد الإسلامي: اقتحام المتطرف (بن جفير) لمستشفى كابلان جريمة تكشف عنصرية الاحتلال

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: اقتحام المتطرف (بن جفير) لمستشفى كابلان جريمة تكشف عنصرية الاحتلال



غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، طارق عز الدين، إن اقتحام الصهيوني المتطرف الإرهابي "إيتمار بن جفير" لمستشفى "كابلان" الذي يحتجز به الأسير البطل مقداد القواسمي، والذي مضى على إضرابه عن الطعام 90 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، بهدف التأثير على الإضراب والاستهزاء بالأسرى المضربين عن الطعام "جريمة تكشف عن مدى العنصرية والفاشية والانحطاط الأخلاقي لهذا الاحتلال المجرم".

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ستظل معاناة الأسرى وتضحياتهم شاهدة على مدى الاجرام الصهيوني، وإن هذا التصرف من قبل الإرهابي المتطرف "بن جفير" تكشف حجم التأثير الذي حققه الأسرى المضربون عن الطعام".

وزاد عز الدين قائلا: إن الرد على هذا السلوك العدواني من الاحتلال بحق الأسرى المضربين يتطلب اطلاق أوسع هبة شعبية لنصرة الاسرى ودعمهم".

#الجهاد الاسلامي #إيتمار بن غفير #الاسير مقداد القواسمي

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