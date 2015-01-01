قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

رام الله / سما /

كشف القيادي بحركة حماس في الضفة العربية "حسين أبو كويك"، الثلاثاء، عن وجود "طرف ألماني دخل على خط المفاوضات بشأن إنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي".

وأكد "أبو كويك" في تصريح متلفز عبر فضائية فلسطين اليوم، أنه " لا يوجد أي اختراق جديد وحقيقي حتى اللحظة بشأن صفقة تبادل الأسرى"، مشدداً على أن "المقاومة ما زالت تُصر على مطالبها كافة، وما يدور الأن هو فقط مفاوضات".

وأوضح أن "قيادة المقاومة رفضت كل محاولات الاحتلال الرامية لربط ملفات إعمار غزة، ورفع الحصار عنها، وقضية أسرى الاحتلال، وأصرت على فصلها كلياً عن بعضها البعض".

وقال "أبو كويك": "نحن في انتظار وترقب كي تنجح صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال مماثلة لصفقة وفاء الأحرار، يتم من خلالها تحرير الأسرى من السجون".

كما اعتبر "أبو كويك" في معرض حديثه، "ملف تحرير الأسرى بمثابة قاعدة أساسية في العمل السياسي والدبلوماسي والمقاوم لحركة حماس وفصائل المقاومة كافة"، مبيناً أن حركته تدعم الأسرى ولن تتركهم في المعتقلات الإسرائيلية فريسةً لإدارة سجون الاحتلال".

وجدد القيادي "حسين أبو كويك" مطالب كتائب القسام فيما يتعلق بالجنود "الاسرائيليين" المأسورين لديها، قائلاً: "أسرى الاحتلال في غزة لن يروا النور قبل أن يخرج الأسرى الفلسطينيين من السجون ضمن صفقة تبادل مشرفة".

وفي ختام حديثه قال إن "حماس لن تُفرق بين أي أسير فلسطيني لجهة الانتماء السياسي، مؤكداً أن "عباس السيد، ومروان البرغوثي، وإبراهيم حامد، وجمال أبو الهيجا، ضمن أسماء الأسرى المُرتقب الإفراج عنهم باعتبارهم رموزاً للمقاومة والشعب الفلسطيني؛ إلى جانب أسماء أسرى قضوا عشرات السنوات في السجون الاسرائيلية".