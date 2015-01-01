لجنة مصرية تبدأ أولى عطاءات الإعمار في غزة بتطوير كورنيش بيت لاهيا

غزة / سما /

أعلنت اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة الثلاثاء عن طرح عطاء مشروع تطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا بتمويلٍ مصري لصالح وزارة الأشغال والإسكان في غزة.

من جهتها، رحبت جمعية رجال الأعمال في غزة بطرح اللجنة المصرية عطاء تطوير الكورنيش المذكور للشركات الفلسطينية المحلية كأول عطاءات إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية.

وثمن بيان الجمعية جهود مصر للسير قدماً بعملية إعادة الإعمار والتخفيف من الحصار المفروض على غزة عبر مد القطاع بجميع مواد الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام، وتسهيل حركة الأفراد على معبر رفح البري.

وأكد أن بدء المانحين بطرح عطاءات الإعمار الكبرى للشركات المحلية والمقاولين من شأنه التخفيف من حدة سوء الأوضاع الاقتصادية وإنعاش اقتصاد غزة وتشغيل آلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.

وشددت الجمعية على ضرورة تسريع عمليات الإعمار لما لذلك من أهمية في إنعاش الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، وتعويض القطاع الخاص عن خسائره الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على غزة.