قيادي بـ"حماس": التطبيع يمثل طعنة غادرة لشعبنا الفلسطيني وتفريطًا بثوابت الأمة

غزة / سما /

أكّد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء، على أنّ التطبيع مع "إسرائيل" يمثل طعنة غادرة لشعبنا الفلسطيني وتفريطًا بثوابت الأمة وانحرافًا عن مبادئها وتجريئًا للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وقدسنا.

جاء ذلك في كلمةٍ له عبر الفيديو، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية المنعقد في العاصمة الايرانية طهران.

وقال: "هذا التطبيع يمثل خطرًا على الأمة الإسلامية لأنّ أطماع الاحتلال لن تتوقف عند حدود فلسطين فالاحتلال يمثل خطرًا على المبادئ والقيم الإنسانية".

وأوضح أنّ القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير إزاء محاولات الاحتلال استغلال الدعم الأمريكي و التطبيع مع بعض الأنظمة لتمرير مخططاته بتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمدينة، مُضيفًا: "هذا يتطلب توحيد كل الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود وثبات أهلنا المقدسيين وغرس ثقافة القدس وفلسطين والمقاومة في أجيال الأمة ".

وشدّد رضوان على أنّ القدس هي قضية الأمة وهي رافعة وموحدة، لافتًا إلى أنّ الاحتلال لن يفلح في كي وعي الأمة من خلال سراب التطبيع مع بعض الأنظمة التي لا تعبر عن نبض شعوبها المحبة لفلسطين والرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني.