"النضال الشعبي" تتحدث عن نية الاحتلال تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني بالمناطق "ج"

رام الله / سما /

أكّد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، وسكرتير ساحة شمال الضفة الغربية حكم طالب، اليوم الثلاثاء، على أنّ نية حكومة الاحتلال المصادقة على ميزانية أولية تُقدر بحوالي 20 مليون شيكل، على أنّ تحول إلى 14 مستوطنة في الضفة، وذلك بغية تشكيل طواقم لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق "ج".

وقال طالب في اجتماع الساحة بمدينة نابلس: "إنّ المناطق المصنفة ج، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الاتفاقيات، ولن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية".

وأوضح أنّ الهجمة الاستعمارية التي تقوم بها دولة الاحتلال على المجتمع الدوليّ تطبيق قرارات الشرعية الدوليّة التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار" 2334"، داعيًا مجلس الأمن الدوليّ لإجراءات فعلية وعملية.

وأضاف: "يجب تصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتشكيل لجان شعبية في مختلف المواقع لحماية أمن وممتلكات أبناء شعبنا وتعزيز صمود المواطنين على الأرض وتقديم كل مقومات تعزيز الصمود واستصلاح الأراضي وتوفير كل أشكال الدعم للجان المقاومة الشعبية، الرد الفعلي على القرارات العنصرية والفاشية لحكومة الاحتلال".