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إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي



الخليل / سما /

أحيت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، في احتفال مركزي حاشد أقامته في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ممثل محافظ الخليل رفيق الجعبري: "الخليل ستبقى إسلامية الاسم والهوية عصية على الانكسار حامية للحرم الإبراهيمي والمقدسات، ومسلسل اعتداءات الاحتلال على مقدساتنا وأبناء شعبنا حتمًا سينتهي، وسيرحل الاحتلال وسنقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

من جهته، أوضح رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة، أنّ اللقاء في ذكرى مولد نبي الرحمة الذي وصفه تعالى بأفضل الأخلاق وأكرم الصفات، رسالة جلية أنّنا باقون ومزروعون في أرضنا، ومتمسكون بمقدساتنا وثوابتنا وهويتنا.

أكّد على أنّ شعبنا سيبقى حاملاً للأمانة محافظًا على مقدساته مهما كلفه الأمر، والصعوبات التي تواجهها الخليل بسبب المارقين الخارجين عن القانون لن تستمر وستبقى الخليل موحدة في وجه هؤلاء رافضة لكل ممارساتهم العنجهية، مُطالبًا كافة المسؤولين بوضع حد لهم لتبقى الخليل تنعم بالأمن والأمان.

بدوره، شدّد مدير عام الوعظ والإرشاد الشيخ وفيق علاوي، على ضرورة الدفاع عن المقدسات وخاصة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وتجسيد الوحدة الوطنية واقعًا على الارض، لافتًا إلى أنّ الغطرسة "الإسرائيلية" ستزول والظلم لن يدوم وسيأتي الله بأمره وسندخل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي آمنين رافعين رؤوسنا وراياتنا، فالمستقبل لنا ولأجيالنا القادمة مهما طغى الاحتلال ومستوطنيه.

وأدان ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية التي تطال المسجد الاقصى والحرم الإبراهيمي، مُشدّدًا على أنّها تعد على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

#وزارة الاوقاف #الحرم الابراهيمي #ذكرى المولد النبوي

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