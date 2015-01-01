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البرلمان العربي يدعو المقاومة الفلسطينية لضم الأسرى الأردنيين للصفقة القادمة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدعو المقاومة الفلسطينية لضم الأسرى الأردنيين للصفقة القادمة



القاهرة /سما/

دعا البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، المقاومة الفلسطينية بضم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم 21 أسيراً ضمن أي صفقة أسرى مقبلة مع الاحتلال.

وطالب البرلمان في بيانه الختامي لتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومنهم المضربين عن الطعام والأسرى الفارين الذين تم القبض عليهم مجدداً ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والقسوة.

كما طالب بالتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، مؤكدا أن هذا "عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب".

وقال "ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثماناً منذ عام 2016، ونحو 254 جثمانا بمقابر الأرقام الجماعية".

ودعا البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين.

كما دعا برلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

#البرلمان العربي #الأسرى الأردنيين #السجون الاسرائيلية #المقاومة الفلسطينية #صفقة تبادل الأسرى

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