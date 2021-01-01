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"نتنياهو لـ بوتين: "سأعود لرئاسة الوزراء قريبا جداً"

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو لـ بوتين: "سأعود لرئاسة الوزراء قريبا جداً"



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم، عن تفاصيل رسالة بعثها رئيس وزراء اسرئيل الاسبق بنيامين نتنياهو الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال موقع والا العبري، إنه وبعد أيام قليلة من تركه منصب رئيس الوزراء في يونيو الماضي، التقى بنيامين نتنياهو بالسفير الروسي لدى "إسرائيل" أناتولي فيكتوروف حيث أرسله بوتين لتسليم رسالة شخصية لنتنياهو كتب فيها كلمات وداع شخصية لنتنياهو على خلفية عملهما المشترك لأكثر من عقد.

ونقل واللا العبري، عن مسؤول "إسرائيلي" ودبلوماسي أوروبي على علم بتفاصيل اللقاء قولهما، إن نتنياهو قرأ الرسالة وطلب من السفير الروسي إرسال رسالة: "أخبر الرئيس بوتين أنني سأعود إلى مكتب رئيس الوزراء قريباً جداً"

#بنيامين نتنياهو #فلاديمير بوتين #روسيا #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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