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تور وينسلاند: الأوضاع الأمنية بالضفة والقدس آخذة بالتدهور.. والأونروا ضرورية لاستقرار الإقليم

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تور وينسلاند: الأوضاع الأمنية بالضفة والقدس آخذة بالتدهور.. والأونروا ضرورية لاستقرار الإقليم



نيويورك /سما/

قال المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند ، مساء اليوم، إن الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية بما في ذلك القدس آخذة في التدهور

وأشار المبعوث الأممي خلال احاطة له بمجلس الامن، الى أن عدد كبير من الفلسطينيين يقتلون أو يصابون بنيران الأمن الإسرائيلي

وأعرب المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، عن قلقه إزاء خطط إسرائيل بناء وحدات سكنية تفصل شمال الضفة عن جنوبها، مؤكدا أن الأونروا ضرورية لاستقرار الإقليم ويجب أن تكون لديها الموارد الكافية

وفي ختام كلمته، حث المبعوث الاممي، إسرائيل على وقف هدم وإخلاء مساكن الفلسطينيين

#المبعوث الأممي لعملية السلام #تور وينسلاند #مجلس الامن #الانتهاكات الإسرائيلية #الفلسطينيين

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