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الاحتلال يفرض شروطا على الأسيرة أبو كميل للعودة إلى غزة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرض شروطا على الأسيرة أبو كميل للعودة إلى غزة



غزة / سما /

 أعلنت جمعية واعد للأسرى، أن سلطات الاحتلال اشترطت على الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، دفع مبلغ 5 آلاف شيكل وعدم مغادرة قطاع غزة لعامين في حال عودتها إلى القطاع.
وأوضحت الجمعية، أن الاحتلال كان قد أبلغ الأسيرة أبو كميل بموافقته على دخولها غزة، وبعد أن وصلت إلى حاجز بيت حانون "إيرز" اشترط عليها التوقيع على تعهد بعدم مغادرة غزة لعامين ودفع 5 آلاف شيكل.

وأفرجت سلطات الاحتلال مساء الاحد عن أبو كميل بعد أن امضت في سجون الاحتلال ست سنوات بتهمة تقديم خدمات للمقاومة.

واعتقلت ابو كميل خلال محاولتها زيارة ذويها على معبر بيت حانون ايرز حيث تحمل ابو كميل الهوية الاسرائيلية.

#جمعية واعد للأسرى #المحررة نسرين أبو كميل #قطاع غزة

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