تضارب بالأيدي وتدافع.. فيديو: إحباط زيارة بن غفير الاستفزازية للأسير المضرب القواسمي

القدس المحتلة / سما /

منع النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ونشطاء من أراضي الـ48 عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير من تنفيذ مخططه بزيارة غرفة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي المضرب عن الطعام لليوم 91 على التوالي ويقبع في مستشفى “كابلن” الإسرائيلي.

ووصل ايتمار بن غفير ظهر اليوم الثلاثاء مستشفى “كابلن” في محاولة لتنفيذ زيارة استفزازية للأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، بعد أن أعلن عنها عبر حسابه في تويتر، وكتب “سأحضر لأشاهد عن قرب معجزة الشخص الذي لم يأكل منذ عدة أشهر وبقى على قيد الحياة”.

وجرت مشادة لفظية بين عضو الكنيست ايتمار بن غفير والنائب أيمن عودة، ثم تحوّلت إلى تضارب بالأيدي وتدافع أمام غرفة الأسير القواسمي.

ويواصل الأسير مقداد القواسمي إضرابه عن الطعام لليوم 91 على التوالي، إلى جانب 6 أسرى آخرين يواصلون إضرابهمرفضًا لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّ وضعه الصحي حرج للغاية، وذلك وفقًا للأطباء في مستشفى “كابلان”.

وأكد نشطاء في الداخل الفلسطيني المحتل أن الأسير مقداد القواسمي يناشد الفلسطينيين في أراضي الـ48 لنصرته، وأنه يُعوّل عليهم لـ إحياء قضيته والمطالبة بحقه في الحرية.